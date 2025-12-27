- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
567
利益トレード:
249 (43.91%)
損失トレード:
318 (56.08%)
ベストトレード:
11.71 USD
最悪のトレード:
-9.69 USD
総利益:
263.69 USD (1 401 129 pips)
総損失:
-208.39 USD (859 010 pips)
最大連続の勝ち:
7 (9.66 USD)
最大連続利益:
16.37 USD (4)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
0.09%
最大入金額:
0.13%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
2.10
長いトレード:
326 (57.50%)
短いトレード:
241 (42.50%)
プロフィットファクター:
1.27
期待されたペイオフ:
0.10 USD
平均利益:
1.06 USD
平均損失:
-0.66 USD
最大連続の負け:
15 (-7.29 USD)
最大連続損失:
-15.94 USD (10)
月間成長:
0.45%
年間予想:
5.50%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
9.16 USD
最大の:
26.31 USD (31.41%)
比較ドローダウン:
残高による:
32.04% (11.05 USD)
エクイティによる:
0.02% (0.09 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USTECm
|281
|US30m
|251
|US500m
|10
|BTCUSDm
|10
|GBPUSDm
|6
|EURUSDm
|3
|USDCADm
|2
|XAUUSDm
|1
|NZDUSDm
|1
|GBPCADm
|1
|NZDCHFm
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USTECm
|42
|US30m
|-3
|US500m
|1
|BTCUSDm
|13
|GBPUSDm
|2
|EURUSDm
|-1
|USDCADm
|-4
|XAUUSDm
|4
|NZDUSDm
|0
|GBPCADm
|0
|NZDCHFm
|0
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USTECm
|388K
|US30m
|17K
|US500m
|-328
|BTCUSDm
|134K
|GBPUSDm
|195
|EURUSDm
|-72
|USDCADm
|-506
|XAUUSDm
|4.3K
|NZDUSDm
|-15
|GBPCADm
|-60
|NZDCHFm
|-7
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +11.71 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +9.66 USD
最大連続損失: -7.29 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Exness-MT5Real3
|3.87 × 23
Exness-MT5Real
|8.39 × 72
Trade with Logic
レビューなし
