Ali Ejaz

Ali Ejaz

Ali Ejaz
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
64 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2024 77%
Exness-MT5Real3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
567
Gewinntrades:
249 (43.91%)
Verlusttrades:
318 (56.08%)
Bester Trade:
11.71 USD
Schlechtester Trade:
-9.69 USD
Bruttoprofit:
263.69 USD (1 401 129 pips)
Bruttoverlust:
-208.39 USD (859 010 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (9.66 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
16.37 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
0.09%
Max deposit load:
0.13%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
2.10
Long-Positionen:
326 (57.50%)
Short-Positionen:
241 (42.50%)
Profit-Faktor:
1.27
Mathematische Gewinnerwartung:
0.10 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.06 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.66 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-7.29 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-15.94 USD (10)
Wachstum pro Monat :
0.45%
Jahresprognose:
5.50%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
9.16 USD
Maximaler:
26.31 USD (31.41%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
32.04% (11.05 USD)
Kapital:
0.02% (0.09 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USTECm 281
US30m 251
US500m 10
BTCUSDm 10
GBPUSDm 6
EURUSDm 3
USDCADm 2
XAUUSDm 1
NZDUSDm 1
GBPCADm 1
NZDCHFm 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USTECm 42
US30m -3
US500m 1
BTCUSDm 13
GBPUSDm 2
EURUSDm -1
USDCADm -4
XAUUSDm 4
NZDUSDm 0
GBPCADm 0
NZDCHFm 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USTECm 388K
US30m 17K
US500m -328
BTCUSDm 134K
GBPUSDm 195
EURUSDm -72
USDCADm -506
XAUUSDm 4.3K
NZDUSDm -15
GBPCADm -60
NZDCHFm -7
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +11.71 USD
Schlechtester Trade: -10 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +9.66 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -7.29 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real3
3.87 × 23
Exness-MT5Real
8.39 × 72
Trade with Logic
Keine Bewertungen
2026.01.05 04:58
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.31 17:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 17:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.31 16:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 16:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.27 19:41
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.93% of days out of 429 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 19:41
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.27 19:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Ali Ejaz
30 USD pro Monat
77%
0
0
USD
500
USD
64
0%
567
43%
0%
1.26
0.10
USD
32%
1:500
