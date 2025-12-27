- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
567
Gewinntrades:
249 (43.91%)
Verlusttrades:
318 (56.08%)
Bester Trade:
11.71 USD
Schlechtester Trade:
-9.69 USD
Bruttoprofit:
263.69 USD (1 401 129 pips)
Bruttoverlust:
-208.39 USD (859 010 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (9.66 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
16.37 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
0.09%
Max deposit load:
0.13%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
2.10
Long-Positionen:
326 (57.50%)
Short-Positionen:
241 (42.50%)
Profit-Faktor:
1.27
Mathematische Gewinnerwartung:
0.10 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.06 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.66 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-7.29 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-15.94 USD (10)
Wachstum pro Monat :
0.45%
Jahresprognose:
5.50%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
9.16 USD
Maximaler:
26.31 USD (31.41%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
32.04% (11.05 USD)
Kapital:
0.02% (0.09 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USTECm
|281
|US30m
|251
|US500m
|10
|BTCUSDm
|10
|GBPUSDm
|6
|EURUSDm
|3
|USDCADm
|2
|XAUUSDm
|1
|NZDUSDm
|1
|GBPCADm
|1
|NZDCHFm
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USTECm
|42
|US30m
|-3
|US500m
|1
|BTCUSDm
|13
|GBPUSDm
|2
|EURUSDm
|-1
|USDCADm
|-4
|XAUUSDm
|4
|NZDUSDm
|0
|GBPCADm
|0
|NZDCHFm
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USTECm
|388K
|US30m
|17K
|US500m
|-328
|BTCUSDm
|134K
|GBPUSDm
|195
|EURUSDm
|-72
|USDCADm
|-506
|XAUUSDm
|4.3K
|NZDUSDm
|-15
|GBPCADm
|-60
|NZDCHFm
|-7
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +11.71 USD
Schlechtester Trade: -10 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +9.66 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -7.29 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real3
|3.87 × 23
|
Exness-MT5Real
|8.39 × 72
Trade with Logic
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
77%
0
0
USD
USD
500
USD
USD
64
0%
567
43%
0%
1.26
0.10
USD
USD
32%
1:500