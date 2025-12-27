- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
567
盈利交易:
249 (43.91%)
亏损交易:
318 (56.08%)
最好交易:
11.71 USD
最差交易:
-9.69 USD
毛利:
263.69 USD (1 401 129 pips)
毛利亏损:
-208.39 USD (859 010 pips)
最大连续赢利:
7 (9.66 USD)
最大连续盈利:
16.37 USD (4)
夏普比率:
0.06
交易活动:
0.09%
最大入金加载:
0.13%
最近交易:
5 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
2 小时
采收率:
2.10
长期交易:
326 (57.50%)
短期交易:
241 (42.50%)
利润因子:
1.27
预期回报:
0.10 USD
平均利润:
1.06 USD
平均损失:
-0.66 USD
最大连续失误:
15 (-7.29 USD)
最大连续亏损:
-15.94 USD (10)
每月增长:
0.45%
年度预测:
5.50%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
9.16 USD
最大值:
26.31 USD (31.41%)
相对跌幅:
结余:
32.04% (11.05 USD)
净值:
0.02% (0.09 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USTECm
|281
|US30m
|251
|US500m
|10
|BTCUSDm
|10
|GBPUSDm
|6
|EURUSDm
|3
|USDCADm
|2
|XAUUSDm
|1
|NZDUSDm
|1
|GBPCADm
|1
|NZDCHFm
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USTECm
|42
|US30m
|-3
|US500m
|1
|BTCUSDm
|13
|GBPUSDm
|2
|EURUSDm
|-1
|USDCADm
|-4
|XAUUSDm
|4
|NZDUSDm
|0
|GBPCADm
|0
|NZDCHFm
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USTECm
|388K
|US30m
|17K
|US500m
|-328
|BTCUSDm
|134K
|GBPUSDm
|195
|EURUSDm
|-72
|USDCADm
|-506
|XAUUSDm
|4.3K
|NZDUSDm
|-15
|GBPCADm
|-60
|NZDCHFm
|-7
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +11.71 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +9.66 USD
最大连续亏损: -7.29 USD
Trade with Logic
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
77%
0
0
USD
USD
500
USD
USD
64
0%
567
43%
0%
1.26
0.10
USD
USD
32%
1:500