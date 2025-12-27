信号部分
0条评论
可靠性
64
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 77%
Exness-MT5Real3
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
567
盈利交易:
249 (43.91%)
亏损交易:
318 (56.08%)
最好交易:
11.71 USD
最差交易:
-9.69 USD
毛利:
263.69 USD (1 401 129 pips)
毛利亏损:
-208.39 USD (859 010 pips)
最大连续赢利:
7 (9.66 USD)
最大连续盈利:
16.37 USD (4)
夏普比率:
0.06
交易活动:
0.09%
最大入金加载:
0.13%
最近交易:
5 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
2 小时
采收率:
2.10
长期交易:
326 (57.50%)
短期交易:
241 (42.50%)
利润因子:
1.27
预期回报:
0.10 USD
平均利润:
1.06 USD
平均损失:
-0.66 USD
最大连续失误:
15 (-7.29 USD)
最大连续亏损:
-15.94 USD (10)
每月增长:
0.45%
年度预测:
5.50%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
9.16 USD
最大值:
26.31 USD (31.41%)
相对跌幅:
结余:
32.04% (11.05 USD)
净值:
0.02% (0.09 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USTECm 281
US30m 251
US500m 10
BTCUSDm 10
GBPUSDm 6
EURUSDm 3
USDCADm 2
XAUUSDm 1
NZDUSDm 1
GBPCADm 1
NZDCHFm 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USTECm 42
US30m -3
US500m 1
BTCUSDm 13
GBPUSDm 2
EURUSDm -1
USDCADm -4
XAUUSDm 4
NZDUSDm 0
GBPCADm 0
NZDCHFm 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USTECm 388K
US30m 17K
US500m -328
BTCUSDm 134K
GBPUSDm 195
EURUSDm -72
USDCADm -506
XAUUSDm 4.3K
NZDUSDm -15
GBPCADm -60
NZDCHFm -7
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +11.71 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +9.66 USD
最大连续亏损: -7.29 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real3
3.87 × 23
Exness-MT5Real
8.39 × 72
Trade with Logic
没有评论
2026.01.05 04:58
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.31 17:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 17:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.31 16:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 16:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.27 19:41
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.93% of days out of 429 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 19:41
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.27 19:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
