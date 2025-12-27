SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Ali Ejaz
Ali Ejaz

Ali Ejaz

Ali Ejaz
0 comentários
Confiabilidade
64 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 77%
Exness-MT5Real3
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
567
Negociações com lucro:
249 (43.91%)
Negociações com perda:
318 (56.08%)
Melhor negociação:
11.71 USD
Pior negociação:
-9.69 USD
Lucro bruto:
263.69 USD (1 401 129 pips)
Perda bruta:
-208.39 USD (859 010 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (9.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
16.37 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
0.09%
Depósito máximo carregado:
0.13%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
2.10
Negociações longas:
326 (57.50%)
Negociações curtas:
241 (42.50%)
Fator de lucro:
1.27
Valor esperado:
0.10 USD
Lucro médio:
1.06 USD
Perda média:
-0.66 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-7.29 USD)
Máxima perda consecutiva:
-15.94 USD (10)
Crescimento mensal:
0.45%
Previsão anual:
5.50%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
9.16 USD
Máximo:
26.31 USD (31.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
32.04% (11.05 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.02% (0.09 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USTECm 281
US30m 251
US500m 10
BTCUSDm 10
GBPUSDm 6
EURUSDm 3
USDCADm 2
XAUUSDm 1
NZDUSDm 1
GBPCADm 1
NZDCHFm 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USTECm 42
US30m -3
US500m 1
BTCUSDm 13
GBPUSDm 2
EURUSDm -1
USDCADm -4
XAUUSDm 4
NZDUSDm 0
GBPCADm 0
NZDCHFm 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USTECm 388K
US30m 17K
US500m -328
BTCUSDm 134K
GBPUSDm 195
EURUSDm -72
USDCADm -506
XAUUSDm 4.3K
NZDUSDm -15
GBPCADm -60
NZDCHFm -7
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +11.71 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +9.66 USD
Máxima perda consecutiva: -7.29 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real3
3.87 × 23
Exness-MT5Real
8.39 × 72
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Trade with Logic
Sem comentários
2026.01.05 04:58
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.31 17:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 17:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.31 16:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 16:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.27 19:41
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.93% of days out of 429 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 19:41
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.27 19:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Ali Ejaz
30 USD por mês
77%
0
0
USD
500
USD
64
0%
567
43%
0%
1.26
0.10
USD
32%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.