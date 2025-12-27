- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
567
Negociações com lucro:
249 (43.91%)
Negociações com perda:
318 (56.08%)
Melhor negociação:
11.71 USD
Pior negociação:
-9.69 USD
Lucro bruto:
263.69 USD (1 401 129 pips)
Perda bruta:
-208.39 USD (859 010 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (9.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
16.37 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
0.09%
Depósito máximo carregado:
0.13%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
2.10
Negociações longas:
326 (57.50%)
Negociações curtas:
241 (42.50%)
Fator de lucro:
1.27
Valor esperado:
0.10 USD
Lucro médio:
1.06 USD
Perda média:
-0.66 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-7.29 USD)
Máxima perda consecutiva:
-15.94 USD (10)
Crescimento mensal:
0.45%
Previsão anual:
5.50%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
9.16 USD
Máximo:
26.31 USD (31.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
32.04% (11.05 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.02% (0.09 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USTECm
|281
|US30m
|251
|US500m
|10
|BTCUSDm
|10
|GBPUSDm
|6
|EURUSDm
|3
|USDCADm
|2
|XAUUSDm
|1
|NZDUSDm
|1
|GBPCADm
|1
|NZDCHFm
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USTECm
|42
|US30m
|-3
|US500m
|1
|BTCUSDm
|13
|GBPUSDm
|2
|EURUSDm
|-1
|USDCADm
|-4
|XAUUSDm
|4
|NZDUSDm
|0
|GBPCADm
|0
|NZDCHFm
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USTECm
|388K
|US30m
|17K
|US500m
|-328
|BTCUSDm
|134K
|GBPUSDm
|195
|EURUSDm
|-72
|USDCADm
|-506
|XAUUSDm
|4.3K
|NZDUSDm
|-15
|GBPCADm
|-60
|NZDCHFm
|-7
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +11.71 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +9.66 USD
Máxima perda consecutiva: -7.29 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real3
|3.87 × 23
|
Exness-MT5Real
|8.39 × 72
Trade with Logic
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
77%
0
0
USD
USD
500
USD
USD
64
0%
567
43%
0%
1.26
0.10
USD
USD
32%
1:500