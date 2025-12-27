SignauxSections
Ali Ejaz

Ali Ejaz

Ali Ejaz
0 avis
Fiabilité
64 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 77%
Exness-MT5Real3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
567
Bénéfice trades:
249 (43.91%)
Perte trades:
318 (56.08%)
Meilleure transaction:
11.71 USD
Pire transaction:
-9.69 USD
Bénéfice brut:
263.69 USD (1 401 129 pips)
Perte brute:
-208.39 USD (859 010 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (9.66 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
16.37 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
0.09%
Charge de dépôt maximale:
0.13%
Dernier trade:
5 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
2.10
Longs trades:
326 (57.50%)
Courts trades:
241 (42.50%)
Facteur de profit:
1.27
Rendement attendu:
0.10 USD
Bénéfice moyen:
1.06 USD
Perte moyenne:
-0.66 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-7.29 USD)
Perte consécutive maximale:
-15.94 USD (10)
Croissance mensuelle:
0.45%
Prévision annuelle:
5.50%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
9.16 USD
Maximal:
26.31 USD (31.41%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
32.04% (11.05 USD)
Par fonds propres:
0.02% (0.09 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USTECm 281
US30m 251
US500m 10
BTCUSDm 10
GBPUSDm 6
EURUSDm 3
USDCADm 2
XAUUSDm 1
NZDUSDm 1
GBPCADm 1
NZDCHFm 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USTECm 42
US30m -3
US500m 1
BTCUSDm 13
GBPUSDm 2
EURUSDm -1
USDCADm -4
XAUUSDm 4
NZDUSDm 0
GBPCADm 0
NZDCHFm 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USTECm 388K
US30m 17K
US500m -328
BTCUSDm 134K
GBPUSDm 195
EURUSDm -72
USDCADm -506
XAUUSDm 4.3K
NZDUSDm -15
GBPCADm -60
NZDCHFm -7
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +11.71 USD
Pire transaction: -10 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +9.66 USD
Perte consécutive maximale: -7.29 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real3
3.87 × 23
Exness-MT5Real
8.39 × 72
Trade with Logic
Aucun avis
2026.01.05 04:58
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.31 17:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 17:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.31 16:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 16:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.27 19:41
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.93% of days out of 429 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 19:41
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.27 19:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
