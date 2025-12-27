- Прирост
Всего трейдов:
567
Прибыльных трейдов:
249 (43.91%)
Убыточных трейдов:
318 (56.08%)
Лучший трейд:
11.71 USD
Худший трейд:
-9.69 USD
Общая прибыль:
263.69 USD (1 401 129 pips)
Общий убыток:
-208.39 USD (859 010 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (9.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
16.37 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
0.09%
Макс. загрузка депозита:
0.13%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
2.10
Длинных трейдов:
326 (57.50%)
Коротких трейдов:
241 (42.50%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
0.10 USD
Средняя прибыль:
1.06 USD
Средний убыток:
-0.66 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-7.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-15.94 USD (10)
Прирост в месяц:
0.45%
Годовой прогноз:
5.50%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.16 USD
Максимальная:
26.31 USD (31.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.04% (11.05 USD)
По эквити:
0.02% (0.09 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USTECm
|281
|US30m
|251
|US500m
|10
|BTCUSDm
|10
|GBPUSDm
|6
|EURUSDm
|3
|USDCADm
|2
|XAUUSDm
|1
|NZDUSDm
|1
|GBPCADm
|1
|NZDCHFm
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USTECm
|42
|US30m
|-3
|US500m
|1
|BTCUSDm
|13
|GBPUSDm
|2
|EURUSDm
|-1
|USDCADm
|-4
|XAUUSDm
|4
|NZDUSDm
|0
|GBPCADm
|0
|NZDCHFm
|0
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USTECm
|388K
|US30m
|17K
|US500m
|-328
|BTCUSDm
|134K
|GBPUSDm
|195
|EURUSDm
|-72
|USDCADm
|-506
|XAUUSDm
|4.3K
|NZDUSDm
|-15
|GBPCADm
|-60
|NZDCHFm
|-7
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +11.71 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +9.66 USD
Макс. убыток в серии: -7.29 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Exness-MT5Real3
|3.87 × 23
Exness-MT5Real
|8.39 × 72
Trade with Logic
