Ali Ejaz

Ali Ejaz

Ali Ejaz
0 отзывов
Надежность
64 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 77%
Exness-MT5Real3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
567
Прибыльных трейдов:
249 (43.91%)
Убыточных трейдов:
318 (56.08%)
Лучший трейд:
11.71 USD
Худший трейд:
-9.69 USD
Общая прибыль:
263.69 USD (1 401 129 pips)
Общий убыток:
-208.39 USD (859 010 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (9.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
16.37 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
0.09%
Макс. загрузка депозита:
0.13%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
2.10
Длинных трейдов:
326 (57.50%)
Коротких трейдов:
241 (42.50%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
0.10 USD
Средняя прибыль:
1.06 USD
Средний убыток:
-0.66 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-7.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-15.94 USD (10)
Прирост в месяц:
0.45%
Годовой прогноз:
5.50%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.16 USD
Максимальная:
26.31 USD (31.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.04% (11.05 USD)
По эквити:
0.02% (0.09 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USTECm 281
US30m 251
US500m 10
BTCUSDm 10
GBPUSDm 6
EURUSDm 3
USDCADm 2
XAUUSDm 1
NZDUSDm 1
GBPCADm 1
NZDCHFm 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USTECm 42
US30m -3
US500m 1
BTCUSDm 13
GBPUSDm 2
EURUSDm -1
USDCADm -4
XAUUSDm 4
NZDUSDm 0
GBPCADm 0
NZDCHFm 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USTECm 388K
US30m 17K
US500m -328
BTCUSDm 134K
GBPUSDm 195
EURUSDm -72
USDCADm -506
XAUUSDm 4.3K
NZDUSDm -15
GBPCADm -60
NZDCHFm -7
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +11.71 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +9.66 USD
Макс. убыток в серии: -7.29 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real3
3.87 × 23
Exness-MT5Real
8.39 × 72
Trade with Logic
Нет отзывов
2026.01.05 04:58
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.31 17:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 17:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.31 16:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 16:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.27 19:41
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.93% of days out of 429 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 19:41
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.27 19:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
