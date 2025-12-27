- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
567
Profit Trade:
249 (43.91%)
Loss Trade:
318 (56.08%)
Best Trade:
11.71 USD
Worst Trade:
-9.69 USD
Profitto lordo:
263.69 USD (1 401 129 pips)
Perdita lorda:
-208.39 USD (859 010 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (9.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16.37 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
0.09%
Massimo carico di deposito:
0.13%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.10
Long Trade:
326 (57.50%)
Short Trade:
241 (42.50%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
0.10 USD
Profitto medio:
1.06 USD
Perdita media:
-0.66 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-7.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.94 USD (10)
Crescita mensile:
0.45%
Previsione annuale:
5.50%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.16 USD
Massimale:
26.31 USD (31.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.04% (11.05 USD)
Per equità:
0.02% (0.09 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USTECm
|281
|US30m
|251
|US500m
|10
|BTCUSDm
|10
|GBPUSDm
|6
|EURUSDm
|3
|USDCADm
|2
|XAUUSDm
|1
|NZDUSDm
|1
|GBPCADm
|1
|NZDCHFm
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USTECm
|42
|US30m
|-3
|US500m
|1
|BTCUSDm
|13
|GBPUSDm
|2
|EURUSDm
|-1
|USDCADm
|-4
|XAUUSDm
|4
|NZDUSDm
|0
|GBPCADm
|0
|NZDCHFm
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USTECm
|388K
|US30m
|17K
|US500m
|-328
|BTCUSDm
|134K
|GBPUSDm
|195
|EURUSDm
|-72
|USDCADm
|-506
|XAUUSDm
|4.3K
|NZDUSDm
|-15
|GBPCADm
|-60
|NZDCHFm
|-7
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.71 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +9.66 USD
Massima perdita consecutiva: -7.29 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real3
|3.87 × 23
|
Exness-MT5Real
|8.39 × 72
Trade with Logic
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
77%
0
0
USD
USD
500
USD
USD
64
0%
567
43%
0%
1.26
0.10
USD
USD
32%
1:500