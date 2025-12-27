SegnaliSezioni
Ali Ejaz

Ali Ejaz

Ali Ejaz
0 recensioni
Affidabilità
64 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 77%
Exness-MT5Real3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
567
Profit Trade:
249 (43.91%)
Loss Trade:
318 (56.08%)
Best Trade:
11.71 USD
Worst Trade:
-9.69 USD
Profitto lordo:
263.69 USD (1 401 129 pips)
Perdita lorda:
-208.39 USD (859 010 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (9.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16.37 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
0.09%
Massimo carico di deposito:
0.13%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.10
Long Trade:
326 (57.50%)
Short Trade:
241 (42.50%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
0.10 USD
Profitto medio:
1.06 USD
Perdita media:
-0.66 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-7.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.94 USD (10)
Crescita mensile:
0.45%
Previsione annuale:
5.50%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.16 USD
Massimale:
26.31 USD (31.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.04% (11.05 USD)
Per equità:
0.02% (0.09 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USTECm 281
US30m 251
US500m 10
BTCUSDm 10
GBPUSDm 6
EURUSDm 3
USDCADm 2
XAUUSDm 1
NZDUSDm 1
GBPCADm 1
NZDCHFm 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USTECm 42
US30m -3
US500m 1
BTCUSDm 13
GBPUSDm 2
EURUSDm -1
USDCADm -4
XAUUSDm 4
NZDUSDm 0
GBPCADm 0
NZDCHFm 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USTECm 388K
US30m 17K
US500m -328
BTCUSDm 134K
GBPUSDm 195
EURUSDm -72
USDCADm -506
XAUUSDm 4.3K
NZDUSDm -15
GBPCADm -60
NZDCHFm -7
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.71 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +9.66 USD
Massima perdita consecutiva: -7.29 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real3
3.87 × 23
Exness-MT5Real
8.39 × 72
Trade with Logic
Non ci sono recensioni
2026.01.05 04:58
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.31 17:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 17:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.31 16:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 16:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.27 19:41
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.93% of days out of 429 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 19:41
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.27 19:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
