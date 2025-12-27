SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Gold Trader
Nick Coyle

Gold Trader

Nick Coyle
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 87%
MonetaMarkets-Live 6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
177
Kârla kapanan işlemler:
143 (80.79%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (19.21%)
En iyi işlem:
143.25 USD
En kötü işlem:
-37.50 USD
Brüt kâr:
1 412.85 USD (23 650 pips)
Brüt zarar:
-253.62 USD (9 633 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (317.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
317.19 USD (36)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
16.16
Alış işlemleri:
73 (41.24%)
Satış işlemleri:
104 (58.76%)
Kâr faktörü:
5.57
Beklenen getiri:
6.55 USD
Ortalama kâr:
9.88 USD
Ortalama zarar:
-7.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-58.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-71.75 USD (2)
Aylık büyüme:
15.31%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
71.75 USD (8.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.17% (25.60 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 144
DJ30.r 33
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.2K
DJ30.r 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 12K
DJ30.r 2.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +143.25 USD
En kötü işlem: -38 USD
Maksimum ardışık kazanç: 36
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +317.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -58.02 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MonetaMarkets-Live 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-Pro-3
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
2.93 × 67
Weltrade-Live
4.43 × 428
BlackwellGlobal2-Live3
7.45 × 117
XAUUSD Gold Signal – Rules Over Emotion

This signal runs an automated Gold trading system developed to capitalize on structured price movements in XAUUSD.
Every trade follows predefined logic with controlled risk, aiming for clean entries and efficient exits.

Built for traders who want exposure to Gold without discretionary trading or emotional interference.

Trade smart. Trade systematic.

We recommend Moneta Markets - Sign up as a part of our team and get your first months subs refunded

https://mmsa.ltd/qYr2U3

İnceleme yok
2025.12.27 06:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.27 06:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
