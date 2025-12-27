シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Gold Trader
Nick Coyle

Gold Trader

Nick Coyle
レビュー0件
信頼性
10週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 87%
MonetaMarkets-Live 6
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
177
利益トレード:
143 (80.79%)
損失トレード:
34 (19.21%)
ベストトレード:
143.25 USD
最悪のトレード:
-37.50 USD
総利益:
1 412.85 USD (23 650 pips)
総損失:
-253.62 USD (9 633 pips)
最大連続の勝ち:
36 (317.19 USD)
最大連続利益:
317.19 USD (36)
シャープレシオ:
0.35
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
12 時間前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
4 分
リカバリーファクター:
16.16
長いトレード:
73 (41.24%)
短いトレード:
104 (58.76%)
プロフィットファクター:
5.57
期待されたペイオフ:
6.55 USD
平均利益:
9.88 USD
平均損失:
-7.46 USD
最大連続の負け:
3 (-58.02 USD)
最大連続損失:
-71.75 USD (2)
月間成長:
15.31%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
71.75 USD (8.26%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.17% (25.60 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 144
DJ30.r 33
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 1.2K
DJ30.r 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 12K
DJ30.r 2.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +143.25 USD
最悪のトレード: -38 USD
最大連続の勝ち: 36
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +317.19 USD
最大連続損失: -58.02 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MonetaMarkets-Live 6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

RoboForex-Pro-3
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
2.93 × 67
Weltrade-Live
4.43 × 428
BlackwellGlobal2-Live3
7.45 × 117
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

XAUUSD Gold Signal – Rules Over Emotion

This signal runs an automated Gold trading system developed to capitalize on structured price movements in XAUUSD.
Every trade follows predefined logic with controlled risk, aiming for clean entries and efficient exits.

Built for traders who want exposure to Gold without discretionary trading or emotional interference.

Trade smart. Trade systematic.

We recommend Moneta Markets - Sign up as a part of our team and get your first months subs refunded

https://mmsa.ltd/qYr2U3

レビューなし
2025.12.27 06:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.27 06:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録