Nick Coyle

Gold Trader

Nick Coyle
0 comentários
Confiabilidade
10 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 87%
MonetaMarkets-Live 6
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
177
Negociações com lucro:
143 (80.79%)
Negociações com perda:
34 (19.21%)
Melhor negociação:
143.25 USD
Pior negociação:
-37.50 USD
Lucro bruto:
1 412.85 USD (23 650 pips)
Perda bruta:
-253.62 USD (9 633 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
36 (317.19 USD)
Máximo lucro consecutivo:
317.19 USD (36)
Índice de Sharpe:
0.35
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
4 minutos
Fator de recuperação:
16.16
Negociações longas:
73 (41.24%)
Negociações curtas:
104 (58.76%)
Fator de lucro:
5.57
Valor esperado:
6.55 USD
Lucro médio:
9.88 USD
Perda média:
-7.46 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-58.02 USD)
Máxima perda consecutiva:
-71.75 USD (2)
Crescimento mensal:
15.31%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
71.75 USD (8.26%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.17% (25.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 144
DJ30.r 33
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.2K
DJ30.r 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 12K
DJ30.r 2.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +143.25 USD
Pior negociação: -38 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 36
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +317.19 USD
Máxima perda consecutiva: -58.02 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MonetaMarkets-Live 6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

RoboForex-Pro-3
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
2.93 × 67
Weltrade-Live
4.43 × 428
BlackwellGlobal2-Live3
7.45 × 117
XAUUSD Gold Signal – Rules Over Emotion

This signal runs an automated Gold trading system developed to capitalize on structured price movements in XAUUSD.
Every trade follows predefined logic with controlled risk, aiming for clean entries and efficient exits.

Built for traders who want exposure to Gold without discretionary trading or emotional interference.

Trade smart. Trade systematic.

Sem comentários
2025.12.27 06:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.27 06:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
