Сигналы / MetaTrader 4 / Gold Trader
Nick Coyle

Gold Trader

Nick Coyle
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 87%
MonetaMarkets-Live 6
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
177
Прибыльных трейдов:
143 (80.79%)
Убыточных трейдов:
34 (19.21%)
Лучший трейд:
143.25 USD
Худший трейд:
-37.50 USD
Общая прибыль:
1 412.85 USD (23 650 pips)
Общий убыток:
-253.62 USD (9 633 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (317.19 USD)
Макс. прибыль в серии:
317.19 USD (36)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
4 минуты
Фактор восстановления:
16.16
Длинных трейдов:
73 (41.24%)
Коротких трейдов:
104 (58.76%)
Профит фактор:
5.57
Мат. ожидание:
6.55 USD
Средняя прибыль:
9.88 USD
Средний убыток:
-7.46 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-58.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-71.75 USD (2)
Прирост в месяц:
15.31%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
71.75 USD (8.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.17% (25.60 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 144
DJ30.r 33
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.2K
DJ30.r 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 12K
DJ30.r 2.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +143.25 USD
Худший трейд: -38 USD
Макс. серия выигрышей: 36
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +317.19 USD
Макс. убыток в серии: -58.02 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MonetaMarkets-Live 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro-3
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
2.93 × 67
Weltrade-Live
4.43 × 428
BlackwellGlobal2-Live3
7.45 × 117
XAUUSD Gold Signal – Rules Over Emotion

This signal runs an automated Gold trading system developed to capitalize on structured price movements in XAUUSD.
Every trade follows predefined logic with controlled risk, aiming for clean entries and efficient exits.

Built for traders who want exposure to Gold without discretionary trading or emotional interference.

Trade smart. Trade systematic.

We recommend Moneta Markets - Sign up as a part of our team and get your first months subs refunded

https://mmsa.ltd/qYr2U3

Нет отзывов
2025.12.27 06:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.27 06:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
