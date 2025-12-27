- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|144
|DJ30.r
|33
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.2K
|DJ30.r
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|12K
|DJ30.r
|2.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MonetaMarkets-Live 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro-3
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|2.93 × 67
|
Weltrade-Live
|4.43 × 428
|
BlackwellGlobal2-Live3
|7.45 × 117
XAUUSD Gold Signal – Rules Over Emotion
This signal runs an automated Gold trading system developed to capitalize on structured price movements in XAUUSD.
Every trade follows predefined logic with controlled risk, aiming for clean entries and efficient exits.
Built for traders who want exposure to Gold without discretionary trading or emotional interference.
Trade smart. Trade systematic.
We recommend Moneta Markets - Sign up as a part of our team and get your first months subs refunded