Nick Coyle

Gold Trader

Nick Coyle
0 리뷰
안정성
11
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 92%
MonetaMarkets-Live 6
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
182
이익 거래:
147 (80.76%)
손실 거래:
35 (19.23%)
최고의 거래:
143.25 USD
최악의 거래:
-37.50 USD
총 수익:
1 502.03 USD (24 921 pips)
총 손실:
-267.97 USD (9 838 pips)
연속 최대 이익:
39 (378.02 USD)
연속 최대 이익:
378.02 USD (39)
샤프 비율:
0.35
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
4.26%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
4 분
회복 요인:
17.20
롱(주식매수):
75 (41.21%)
숏(주식차입매도):
107 (58.79%)
수익 요인:
5.61
기대수익:
6.78 USD
평균 이익:
10.22 USD
평균 손실:
-7.66 USD
연속 최대 손실:
3 (-58.02 USD)
연속 최대 손실:
-71.75 USD (2)
월별 성장률:
15.63%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
71.75 USD (8.26%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.17% (25.60 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 149
DJ30.r 33
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 1.2K
DJ30.r 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 13K
DJ30.r 2.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 입금량
  • 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MonetaMarkets-Live 6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

RoboForex-Pro-3
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
2.93 × 67
Weltrade-Live
4.43 × 428
BlackwellGlobal2-Live3
7.45 × 117
XAUUSD Gold Signal – Rules Over Emotion

This signal runs an automated Gold trading system developed to capitalize on structured price movements in XAUUSD.
Every trade follows predefined logic with controlled risk, aiming for clean entries and efficient exits.

Built for traders who want exposure to Gold without discretionary trading or emotional interference.

Trade smart. Trade systematic.

리뷰 없음
2026.01.05 01:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.27 06:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.27 06:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
