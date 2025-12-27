SignauxSections
Nick Coyle

Gold Trader

Nick Coyle
0 avis
Fiabilité
10 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 87%
MonetaMarkets-Live 6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
177
Bénéfice trades:
143 (80.79%)
Perte trades:
34 (19.21%)
Meilleure transaction:
143.25 USD
Pire transaction:
-37.50 USD
Bénéfice brut:
1 412.85 USD (23 650 pips)
Perte brute:
-253.62 USD (9 633 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (317.19 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
317.19 USD (36)
Ratio de Sharpe:
0.35
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
4 minutes
Facteur de récupération:
16.16
Longs trades:
73 (41.24%)
Courts trades:
104 (58.76%)
Facteur de profit:
5.57
Rendement attendu:
6.55 USD
Bénéfice moyen:
9.88 USD
Perte moyenne:
-7.46 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-58.02 USD)
Perte consécutive maximale:
-71.75 USD (2)
Croissance mensuelle:
15.31%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
71.75 USD (8.26%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.17% (25.60 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 144
DJ30.r 33
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.2K
DJ30.r 3
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 12K
DJ30.r 2.1K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +143.25 USD
Pire transaction: -38 USD
Gains consécutifs maximales: 36
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +317.19 USD
Perte consécutive maximale: -58.02 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MonetaMarkets-Live 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-Pro-3
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
2.93 × 67
Weltrade-Live
4.43 × 428
BlackwellGlobal2-Live3
7.45 × 117
XAUUSD Gold Signal – Rules Over Emotion

This signal runs an automated Gold trading system developed to capitalize on structured price movements in XAUUSD.
Every trade follows predefined logic with controlled risk, aiming for clean entries and efficient exits.

Built for traders who want exposure to Gold without discretionary trading or emotional interference.

Trade smart. Trade systematic.

We recommend Moneta Markets - Sign up as a part of our team and get your first months subs refunded

https://mmsa.ltd/qYr2U3

Aucun avis
2025.12.27 06:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.27 06:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
