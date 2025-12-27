SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Gold Trader
Nick Coyle

Gold Trader

Nick Coyle
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 87%
MonetaMarkets-Live 6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
177
Profit Trade:
143 (80.79%)
Loss Trade:
34 (19.21%)
Best Trade:
143.25 USD
Worst Trade:
-37.50 USD
Profitto lordo:
1 412.85 USD (23 650 pips)
Perdita lorda:
-253.62 USD (9 633 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (317.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
317.19 USD (36)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
16.16
Long Trade:
73 (41.24%)
Short Trade:
104 (58.76%)
Fattore di profitto:
5.57
Profitto previsto:
6.55 USD
Profitto medio:
9.88 USD
Perdita media:
-7.46 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-58.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-71.75 USD (2)
Crescita mensile:
15.31%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
71.75 USD (8.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.17% (25.60 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 144
DJ30.r 33
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.2K
DJ30.r 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 12K
DJ30.r 2.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +143.25 USD
Worst Trade: -38 USD
Vincite massime consecutive: 36
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +317.19 USD
Massima perdita consecutiva: -58.02 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MonetaMarkets-Live 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-Pro-3
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
2.93 × 67
Weltrade-Live
4.43 × 428
BlackwellGlobal2-Live3
7.45 × 117
XAUUSD Gold Signal – Rules Over Emotion

This signal runs an automated Gold trading system developed to capitalize on structured price movements in XAUUSD.
Every trade follows predefined logic with controlled risk, aiming for clean entries and efficient exits.

Built for traders who want exposure to Gold without discretionary trading or emotional interference.

Trade smart. Trade systematic.

Non ci sono recensioni
2025.12.27 06:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.27 06:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
