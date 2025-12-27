- Büyüme
İşlemler:
26
Kârla kapanan işlemler:
18 (69.23%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (30.77%)
En iyi işlem:
47.46 USD
En kötü işlem:
-76.36 USD
Brüt kâr:
392.76 USD (19 632 pips)
Brüt zarar:
-344.12 USD (17 202 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (83.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
83.20 USD (3)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.86%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
42
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.64
Alış işlemleri:
26 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
1.87 USD
Ortalama kâr:
21.82 USD
Ortalama zarar:
-43.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-76.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-76.36 USD (1)
Aylık büyüme:
0.49%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
76.36 USD (0.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.76% (76.36 USD)
Varlığa göre:
27.62% (2 775.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|49
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +47.46 USD
En kötü işlem: -76 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +83.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -76.36 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
1
100%
26
69%
100%
1.14
1.87
USD
USD
28%
1:500