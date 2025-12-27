- Crescimento
Negociações:
26
Negociações com lucro:
18 (69.23%)
Negociações com perda:
8 (30.77%)
Melhor negociação:
47.46 USD
Pior negociação:
-76.36 USD
Lucro bruto:
392.76 USD (19 632 pips)
Perda bruta:
-344.12 USD (17 202 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (83.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
83.20 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
3.86%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
42
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.64
Negociações longas:
26 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
1.87 USD
Lucro médio:
21.82 USD
Perda média:
-43.02 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-76.36 USD)
Máxima perda consecutiva:
-76.36 USD (1)
Crescimento mensal:
0.49%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
76.36 USD (0.76%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.76% (76.36 USD)
Pelo Capital Líquido:
27.62% (2 775.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|49
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|2.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +47.46 USD
Pior negociação: -76 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +83.20 USD
Máxima perda consecutiva: -76.36 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
Sem comentários
