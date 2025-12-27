- Wachstum
Trades insgesamt:
32
Gewinntrades:
23 (71.87%)
Verlusttrades:
9 (28.13%)
Bester Trade:
91.90 USD
Schlechtester Trade:
-233.22 USD
Bruttoprofit:
624.90 USD (31 238 pips)
Bruttoverlust:
-577.34 USD (28 863 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (232.14 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
232.14 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
3.86%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
43
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
0.20
Long-Positionen:
32 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
1.08
Mathematische Gewinnerwartung:
1.49 USD
Durchschnittlicher Profit:
27.17 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-64.15 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-233.22 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-233.22 USD (1)
Wachstum pro Monat :
0.48%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
233.22 USD (2.27%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.27% (233.22 USD)
Kapital:
27.62% (2 775.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|48
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|2.4K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Bester Trade: +91.90 USD
Schlechtester Trade: -233 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +232.14 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -233.22 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|25.17 × 76
Keine Bewertungen
