- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
26
盈利交易:
18 (69.23%)
亏损交易:
8 (30.77%)
最好交易:
47.46 USD
最差交易:
-76.36 USD
毛利:
392.76 USD (19 632 pips)
毛利亏损:
-344.12 USD (17 202 pips)
最大连续赢利:
3 (83.20 USD)
最大连续盈利:
83.20 USD (3)
夏普比率:
0.06
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
3.86%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
42
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.64
长期交易:
26 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.14
预期回报:
1.87 USD
平均利润:
21.82 USD
平均损失:
-43.02 USD
最大连续失误:
1 (-76.36 USD)
最大连续亏损:
-76.36 USD (1)
每月增长:
0.49%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
76.36 USD (0.76%)
相对跌幅:
结余:
0.76% (76.36 USD)
净值:
27.62% (2 775.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|49
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|2.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +47.46 USD
最差交易: -76 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +83.20 USD
最大连续亏损: -76.36 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
