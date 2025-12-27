- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
26
Прибыльных трейдов:
18 (69.23%)
Убыточных трейдов:
8 (30.77%)
Лучший трейд:
47.46 USD
Худший трейд:
-76.36 USD
Общая прибыль:
392.76 USD (19 632 pips)
Общий убыток:
-344.12 USD (17 202 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (83.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
83.20 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.86%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
42
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.64
Длинных трейдов:
26 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
1.87 USD
Средняя прибыль:
21.82 USD
Средний убыток:
-43.02 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-76.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-76.36 USD (1)
Прирост в месяц:
0.49%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
76.36 USD (0.76%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.76% (76.36 USD)
По эквити:
27.62% (2 775.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|49
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|2.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +47.46 USD
Худший трейд: -76 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +83.20 USD
Макс. убыток в серии: -76.36 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|25.37 × 76
|
FusionMarkets-Live 2
|51.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|52.00 × 1
Нет отзывов
