- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
32
利益トレード:
23 (71.87%)
損失トレード:
9 (28.13%)
ベストトレード:
91.90 USD
最悪のトレード:
-233.22 USD
総利益:
624.90 USD (31 238 pips)
総損失:
-577.34 USD (28 863 pips)
最大連続の勝ち:
5 (232.14 USD)
最大連続利益:
232.14 USD (5)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
3.86%
最近のトレード:
56 分前
1週間当たりの取引:
43
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
0.20
長いトレード:
32 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
1.49 USD
平均利益:
27.17 USD
平均損失:
-64.15 USD
最大連続の負け:
1 (-233.22 USD)
最大連続損失:
-233.22 USD (1)
月間成長:
0.48%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
233.22 USD (2.27%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.27% (233.22 USD)
エクイティによる:
27.62% (2 775.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|48
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|2.4K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +91.90 USD
最悪のトレード: -233 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +232.14 USD
最大連続損失: -233.22 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|26.38 × 76
|
FusionMarkets-Live 2
|92.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|102.00 × 1
レビューなし
