- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
26
Profit Trade:
18 (69.23%)
Loss Trade:
8 (30.77%)
Best Trade:
47.46 USD
Worst Trade:
-76.36 USD
Profitto lordo:
392.76 USD (19 632 pips)
Perdita lorda:
-344.12 USD (17 202 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (83.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
83.20 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.86%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.64
Long Trade:
26 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
1.87 USD
Profitto medio:
21.82 USD
Perdita media:
-43.02 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-76.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-76.36 USD (1)
Crescita mensile:
0.49%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
76.36 USD (0.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.76% (76.36 USD)
Per equità:
27.62% (2 775.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|49
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +47.46 USD
Worst Trade: -76 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +83.20 USD
Massima perdita consecutiva: -76.36 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
Non ci sono recensioni
