- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
26
Transacciones Rentables:
18 (69.23%)
Transacciones Irrentables:
8 (30.77%)
Mejor transacción:
47.46 USD
Peor transacción:
-76.36 USD
Beneficio Bruto:
392.76 USD (19 632 pips)
Pérdidas Brutas:
-344.12 USD (17 202 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (83.20 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
83.20 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
3.86%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
42
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
0.64
Transacciones Largas:
26 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
1.14
Beneficio Esperado:
1.87 USD
Beneficio medio:
21.82 USD
Pérdidas medias:
-43.02 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-76.36 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-76.36 USD (1)
Crecimiento al mes:
0.49%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
76.36 USD (0.76%)
Reducción relativa:
De balance:
0.76% (76.36 USD)
De fondos:
27.62% (2 775.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|49
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|2.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +47.46 USD
Peor transacción: -76 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +83.20 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -76.36 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
0%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
1
100%
26
69%
100%
1.14
1.87
USD
USD
28%
1:500