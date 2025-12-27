- 자본
- 축소
트레이드:
100
이익 거래:
77 (77.00%)
손실 거래:
23 (23.00%)
최고의 거래:
91.90 USD
최악의 거래:
-233.50 USD
총 수익:
2 505.10 USD (125 225 pips)
총 손실:
-1 757.38 USD (87 860 pips)
연속 최대 이익:
6 (188.66 USD)
연속 최대 이익:
238.54 USD (5)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
3.86%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
63
평균 유지 시간:
16 시간
회복 요인:
3.20
롱(주식매수):
100 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
1.43
기대수익:
7.48 USD
평균 이익:
32.53 USD
평균 손실:
-76.41 USD
연속 최대 손실:
1 (-233.50 USD)
연속 최대 손실:
-233.50 USD (1)
월별 성장률:
7.48%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
233.50 USD (2.27%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.27% (233.22 USD)
자본금별:
27.62% (2 775.00 USD)
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +91.90 USD
최악의 거래: -234 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +188.66 USD
연속 최대 손실: -233.50 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
리뷰 없음
