SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Jorgeaiea BTCUSD 15K
Jorge Niz

Jorgeaiea BTCUSD 15K

Jorge Niz
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 3%
VantageInternational-Live 10
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
115
Kârla kapanan işlemler:
90 (78.26%)
Zararla kapanan işlemler:
25 (21.74%)
En iyi işlem:
146.19 EUR
En kötü işlem:
-68.88 EUR
Brüt kâr:
856.66 EUR (1 645 627 pips)
Brüt zarar:
-350.81 EUR (829 583 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (355.01 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
355.01 EUR (13)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.51%
En son işlem:
30 dakika önce
Hafta başına işlemler:
128
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
2.02
Alış işlemleri:
63 (54.78%)
Satış işlemleri:
52 (45.22%)
Kâr faktörü:
2.44
Beklenen getiri:
4.40 EUR
Ortalama kâr:
9.52 EUR
Ortalama zarar:
-14.03 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-250.60 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-250.60 EUR (6)
Aylık büyüme:
2.55%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
250.60 EUR (1.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.22% (250.60 EUR)
Varlığa göre:
5.21% (1 057.40 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 115
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 577
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 816K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +146.19 EUR
En kötü işlem: -69 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +355.01 EUR
Maksimum ardışık zarar: -250.60 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Www.jorgeaiea.com
İnceleme yok
2025.12.29 10:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 21:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 18:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 18:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Jorgeaiea BTCUSD 15K
Ayda 999 USD
3%
0
0
USD
20K
EUR
1
100%
115
78%
100%
2.44
4.40
EUR
5%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.