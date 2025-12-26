SeñalesSecciones
Jorge Niz

Jorgeaiea BTCUSD 15K

Jorge Niz
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2025 3%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
127
Transacciones Rentables:
99 (77.95%)
Transacciones Irrentables:
28 (22.05%)
Mejor transacción:
146.19 EUR
Peor transacción:
-68.88 EUR
Beneficio Bruto:
908.38 EUR (1 767 314 pips)
Pérdidas Brutas:
-361.06 EUR (853 707 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (355.01 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
355.01 EUR (13)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
0.54%
Último trade:
26 minutos
Trades a la semana:
139
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
2.18
Transacciones Largas:
63 (49.61%)
Transacciones Cortas:
64 (50.39%)
Factor de Beneficio:
2.52
Beneficio Esperado:
4.31 EUR
Beneficio medio:
9.18 EUR
Pérdidas medias:
-12.90 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-250.60 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-250.60 EUR (6)
Crecimiento al mes:
2.76%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
250.60 EUR (1.22%)
Reducción relativa:
De balance:
1.22% (250.60 EUR)
De fondos:
5.21% (1 057.40 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 127
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD 624
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD 914K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +146.19 EUR
Peor transacción: -69 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +355.01 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -250.60 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 10" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Www.jorgeaiea.com
2025.12.29 10:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 21:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 18:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 18:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
