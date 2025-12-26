- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
118
Bénéfice trades:
92 (77.96%)
Perte trades:
26 (22.03%)
Meilleure transaction:
146.19 EUR
Pire transaction:
-68.88 EUR
Bénéfice brut:
875.63 EUR (1 690 239 pips)
Perte brute:
-357.04 EUR (844 239 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (355.01 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
355.01 EUR (13)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.51%
Dernier trade:
8 il y a des minutes
Trades par semaine:
129
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
2.07
Longs trades:
63 (53.39%)
Courts trades:
55 (46.61%)
Facteur de profit:
2.45
Rendement attendu:
4.39 EUR
Bénéfice moyen:
9.52 EUR
Perte moyenne:
-13.73 EUR
Pertes consécutives maximales:
6 (-250.60 EUR)
Perte consécutive maximale:
-250.60 EUR (6)
Croissance mensuelle:
2.61%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
250.60 EUR (1.22%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.22% (250.60 EUR)
Par fonds propres:
5.21% (1 057.40 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|118
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|591
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|846K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +146.19 EUR
Pire transaction: -69 EUR
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +355.01 EUR
Perte consécutive maximale: -250.60 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Www.jorgeaiea.com
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
999 USD par mois
3%
0
0
USD
USD
20K
EUR
EUR
1
100%
118
77%
100%
2.45
4.39
EUR
EUR
5%
1:500