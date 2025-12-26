- Crescita
Trade:
118
Profit Trade:
92 (77.96%)
Loss Trade:
26 (22.03%)
Best Trade:
146.19 EUR
Worst Trade:
-68.88 EUR
Profitto lordo:
875.63 EUR (1 690 239 pips)
Perdita lorda:
-357.04 EUR (844 239 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (355.01 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
355.01 EUR (13)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.51%
Ultimo trade:
15 minuti fa
Trade a settimana:
129
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
2.07
Long Trade:
63 (53.39%)
Short Trade:
55 (46.61%)
Fattore di profitto:
2.45
Profitto previsto:
4.39 EUR
Profitto medio:
9.52 EUR
Perdita media:
-13.73 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-250.60 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-250.60 EUR (6)
Crescita mensile:
2.61%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
250.60 EUR (1.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.22% (250.60 EUR)
Per equità:
5.21% (1 057.40 EUR)
Distribuzione
Simbolo
Operazioni
Sell
Buy
BTCUSD
118
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo
Profitto lordo, USD
Perdita, USD
Profitto, USD
BTCUSD
591
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo
Profitto lordo, pips
Perdita, pips
Profitto, pips
BTCUSD
846K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Carico di deposito
Drawdown
Best Trade: +146.19 EUR
Worst Trade: -69 EUR
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +355.01 EUR
Massima perdita consecutiva: -250.60 EUR
Nessun dato
