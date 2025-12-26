SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Jorgeaiea BTCUSD 15K
Jorge Niz

Jorgeaiea BTCUSD 15K

Jorge Niz
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2025 3%
VantageInternational-Live 10
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
129
Negociações com lucro:
100 (77.51%)
Negociações com perda:
29 (22.48%)
Melhor negociação:
146.19 EUR
Pior negociação:
-68.88 EUR
Lucro bruto:
917.92 EUR (1 788 809 pips)
Perda bruta:
-362.14 EUR (857 204 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (355.01 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
355.01 EUR (13)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.54%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
140
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
2.22
Negociações longas:
63 (48.84%)
Negociações curtas:
66 (51.16%)
Fator de lucro:
2.53
Valor esperado:
4.31 EUR
Lucro médio:
9.18 EUR
Perda média:
-12.49 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-250.60 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-250.60 EUR (6)
Crescimento mensal:
2.80%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
250.60 EUR (1.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.22% (250.60 EUR)
Pelo Capital Líquido:
5.21% (1 057.40 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 129
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 634
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD 932K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +146.19 EUR
Pior negociação: -69 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +355.01 EUR
Máxima perda consecutiva: -250.60 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 10" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Www.jorgeaiea.com
Sem comentários
2025.12.29 10:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 21:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 18:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 18:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Jorgeaiea BTCUSD 15K
999 USD por mês
3%
0
0
USD
20K
EUR
1
100%
129
77%
100%
2.53
4.31
EUR
5%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.