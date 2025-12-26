- Crescimento
Negociações:
129
Negociações com lucro:
100 (77.51%)
Negociações com perda:
29 (22.48%)
Melhor negociação:
146.19 EUR
Pior negociação:
-68.88 EUR
Lucro bruto:
917.92 EUR (1 788 809 pips)
Perda bruta:
-362.14 EUR (857 204 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (355.01 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
355.01 EUR (13)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.54%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
140
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
2.22
Negociações longas:
63 (48.84%)
Negociações curtas:
66 (51.16%)
Fator de lucro:
2.53
Valor esperado:
4.31 EUR
Lucro médio:
9.18 EUR
Perda média:
-12.49 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-250.60 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-250.60 EUR (6)
Crescimento mensal:
2.80%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
250.60 EUR (1.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.22% (250.60 EUR)
Pelo Capital Líquido:
5.21% (1 057.40 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|129
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|634
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|932K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +146.19 EUR
Pior negociação: -69 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +355.01 EUR
Máxima perda consecutiva: -250.60 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 10" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
