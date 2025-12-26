- 자본
- 축소
트레이드:
518
이익 거래:
377 (72.77%)
손실 거래:
141 (27.22%)
최고의 거래:
1 583.21 EUR
최악의 거래:
-227.70 EUR
총 수익:
6 588.65 EUR (8 196 504 pips)
총 손실:
-3 564.72 EUR (5 954 539 pips)
연속 최대 이익:
16 (106.30 EUR)
연속 최대 이익:
1 831.26 EUR (5)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
2.01%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
342
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
2.02
롱(주식매수):
318 (61.39%)
숏(주식차입매도):
200 (38.61%)
수익 요인:
1.85
기대수익:
5.84 EUR
평균 이익:
17.48 EUR
평균 손실:
-25.28 EUR
연속 최대 손실:
8 (-1 446.16 EUR)
연속 최대 손실:
-1 446.16 EUR (8)
월별 성장률:
15.25%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
1 500.63 EUR (6.27%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.27% (1 500.63 EUR)
자본금별:
16.89% (3 720.81 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|518
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|3.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|2.2M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 583.21 EUR
최악의 거래: -228 EUR
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +106.30 EUR
연속 최대 손실: -1 446.16 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 10"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Www.jorgeaiea.com
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 999 USD
15%
0
0
USD
USD
23K
EUR
EUR
2
100%
518
72%
100%
1.84
5.84
EUR
EUR
17%
1:500