- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
122
盈利交易:
95 (77.86%)
亏损交易:
27 (22.13%)
最好交易:
146.19 EUR
最差交易:
-68.88 EUR
毛利:
891.78 EUR (1 728 243 pips)
毛利亏损:
-358.36 EUR (847 353 pips)
最大连续赢利:
13 (355.01 EUR)
最大连续盈利:
355.01 EUR (13)
夏普比率:
0.21
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.54%
最近交易:
10 几分钟前
每周交易:
134
平均持有时间:
4 小时
采收率:
2.13
长期交易:
63 (51.64%)
短期交易:
59 (48.36%)
利润因子:
2.49
预期回报:
4.37 EUR
平均利润:
9.39 EUR
平均损失:
-13.27 EUR
最大连续失误:
6 (-250.60 EUR)
最大连续亏损:
-250.60 EUR (6)
每月增长:
2.69%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
250.60 EUR (1.22%)
相对跌幅:
结余:
1.22% (250.60 EUR)
净值:
5.21% (1 057.40 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|122
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|608
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|881K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +146.19 EUR
最差交易: -69 EUR
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +355.01 EUR
最大连续亏损: -250.60 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Www.jorgeaiea.com
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
3%
0
0
USD
USD
20K
EUR
EUR
1
100%
122
77%
100%
2.48
4.37
EUR
EUR
5%
1:500