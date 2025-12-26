SignaleKategorien
Jorge Niz

Jorgeaiea BTCUSD 15K

Jorge Niz
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 3%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
129
Gewinntrades:
100 (77.51%)
Verlusttrades:
29 (22.48%)
Bester Trade:
146.19 EUR
Schlechtester Trade:
-68.88 EUR
Bruttoprofit:
917.92 EUR (1 788 809 pips)
Bruttoverlust:
-362.14 EUR (857 204 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (355.01 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
355.01 EUR (13)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.54%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
140
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
2.22
Long-Positionen:
63 (48.84%)
Short-Positionen:
66 (51.16%)
Profit-Faktor:
2.53
Mathematische Gewinnerwartung:
4.31 EUR
Durchschnittlicher Profit:
9.18 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-12.49 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-250.60 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-250.60 EUR (6)
Wachstum pro Monat :
2.80%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
250.60 EUR (1.22%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.22% (250.60 EUR)
Kapital:
5.21% (1 057.40 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 129
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD 634
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD 932K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +146.19 EUR
Schlechtester Trade: -69 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +355.01 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -250.60 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 10" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Www.jorgeaiea.com
Keine Bewertungen
2025.12.29 10:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 21:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 18:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 18:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
