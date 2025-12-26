СигналыРазделы
Jorge Niz

Jorgeaiea BTCUSD 15K

Jorge Niz
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2025 3%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
129
Прибыльных трейдов:
100 (77.51%)
Убыточных трейдов:
29 (22.48%)
Лучший трейд:
146.19 EUR
Худший трейд:
-68.88 EUR
Общая прибыль:
917.92 EUR (1 788 809 pips)
Общий убыток:
-362.14 EUR (857 204 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (355.01 EUR)
Макс. прибыль в серии:
355.01 EUR (13)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.54%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
140
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
2.22
Длинных трейдов:
63 (48.84%)
Коротких трейдов:
66 (51.16%)
Профит фактор:
2.53
Мат. ожидание:
4.31 EUR
Средняя прибыль:
9.18 EUR
Средний убыток:
-12.49 EUR
Макс. серия проигрышей:
6 (-250.60 EUR)
Макс. убыток в серии:
-250.60 EUR (6)
Прирост в месяц:
2.80%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
250.60 EUR (1.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.22% (250.60 EUR)
По эквити:
5.21% (1 057.40 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 129
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 634
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 932K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +146.19 EUR
Худший трейд: -69 EUR
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +355.01 EUR
Макс. убыток в серии: -250.60 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Www.jorgeaiea.com
Нет отзывов
2025.12.29 10:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 21:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 18:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 18:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
