Всего трейдов:
129
Прибыльных трейдов:
100 (77.51%)
Убыточных трейдов:
29 (22.48%)
Лучший трейд:
146.19 EUR
Худший трейд:
-68.88 EUR
Общая прибыль:
917.92 EUR (1 788 809 pips)
Общий убыток:
-362.14 EUR (857 204 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (355.01 EUR)
Макс. прибыль в серии:
355.01 EUR (13)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.54%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
140
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
2.22
Длинных трейдов:
63 (48.84%)
Коротких трейдов:
66 (51.16%)
Профит фактор:
2.53
Мат. ожидание:
4.31 EUR
Средняя прибыль:
9.18 EUR
Средний убыток:
-12.49 EUR
Макс. серия проигрышей:
6 (-250.60 EUR)
Макс. убыток в серии:
-250.60 EUR (6)
Прирост в месяц:
2.80%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
250.60 EUR (1.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.22% (250.60 EUR)
По эквити:
5.21% (1 057.40 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|129
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|634
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|932K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Www.jorgeaiea.com
Нет отзывов
