Jorge Niz

Jorgeaiea BTCUSD 15K

Jorge Niz
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 3%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
129
利益トレード:
100 (77.51%)
損失トレード:
29 (22.48%)
ベストトレード:
146.19 EUR
最悪のトレード:
-68.88 EUR
総利益:
917.92 EUR (1 788 809 pips)
総損失:
-362.14 EUR (857 204 pips)
最大連続の勝ち:
13 (355.01 EUR)
最大連続利益:
355.01 EUR (13)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.54%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
140
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
2.22
長いトレード:
63 (48.84%)
短いトレード:
66 (51.16%)
プロフィットファクター:
2.53
期待されたペイオフ:
4.31 EUR
平均利益:
9.18 EUR
平均損失:
-12.49 EUR
最大連続の負け:
6 (-250.60 EUR)
最大連続損失:
-250.60 EUR (6)
月間成長:
2.80%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
250.60 EUR (1.22%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.22% (250.60 EUR)
エクイティによる:
5.21% (1 057.40 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 129
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD 634
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD 932K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +146.19 EUR
最悪のトレード: -69 EUR
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +355.01 EUR
最大連続損失: -250.60 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 10"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Www.jorgeaiea.com
レビューなし
2025.12.29 10:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 21:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 18:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 18:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください