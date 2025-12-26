- 成長
トレード:
129
利益トレード:
100 (77.51%)
損失トレード:
29 (22.48%)
ベストトレード:
146.19 EUR
最悪のトレード:
-68.88 EUR
総利益:
917.92 EUR (1 788 809 pips)
総損失:
-362.14 EUR (857 204 pips)
最大連続の勝ち:
13 (355.01 EUR)
最大連続利益:
355.01 EUR (13)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.54%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
140
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
2.22
長いトレード:
63 (48.84%)
短いトレード:
66 (51.16%)
プロフィットファクター:
2.53
期待されたペイオフ:
4.31 EUR
平均利益:
9.18 EUR
平均損失:
-12.49 EUR
最大連続の負け:
6 (-250.60 EUR)
最大連続損失:
-250.60 EUR (6)
月間成長:
2.80%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
250.60 EUR (1.22%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.22% (250.60 EUR)
エクイティによる:
5.21% (1 057.40 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|129
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|634
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|932K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +146.19 EUR
最悪のトレード: -69 EUR
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +355.01 EUR
最大連続損失: -250.60 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 10"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
