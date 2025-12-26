- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 712
Kârla kapanan işlemler:
1 581 (92.34%)
Zararla kapanan işlemler:
131 (7.65%)
En iyi işlem:
153.00 BRL
En kötü işlem:
-265.00 BRL
Brüt kâr:
9 995.00 BRL (122 850 885 pips)
Brüt zarar:
-6 797.00 BRL (33 985 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
455 (2 786.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
2 786.00 BRL (455)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
8.06%
Maks. mevduat yükü:
45.71%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
116
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
1.20
Alış işlemleri:
867 (50.64%)
Satış işlemleri:
845 (49.36%)
Kâr faktörü:
1.47
Beklenen getiri:
1.87 BRL
Ortalama kâr:
6.32 BRL
Ortalama zarar:
-51.89 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-2 662.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-2 662.00 BRL (20)
Aylık büyüme:
21.52%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 028.00 BRL
Maksimum:
2 662.00 BRL (14.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.32% (2 662.00 BRL)
Varlığa göre:
16.04% (2 554.00 BRL)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|WING26
|206
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|WING26
|-2.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|WING26
|-26K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +153.00 BRL
En kötü işlem: -265 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 455
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +2 786.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -2 662.00 BRL
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GenialInvestimentos-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
