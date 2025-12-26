SinyallerBölümler
Paulo Carvalho

Projeto 1502

Paulo Carvalho
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 24%
GenialInvestimentos-PRD
1:1
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 712
Kârla kapanan işlemler:
1 581 (92.34%)
Zararla kapanan işlemler:
131 (7.65%)
En iyi işlem:
153.00 BRL
En kötü işlem:
-265.00 BRL
Brüt kâr:
9 995.00 BRL (122 850 885 pips)
Brüt zarar:
-6 797.00 BRL (33 985 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
455 (2 786.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
2 786.00 BRL (455)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
8.06%
Maks. mevduat yükü:
45.71%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
116
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
1.20
Alış işlemleri:
867 (50.64%)
Satış işlemleri:
845 (49.36%)
Kâr faktörü:
1.47
Beklenen getiri:
1.87 BRL
Ortalama kâr:
6.32 BRL
Ortalama zarar:
-51.89 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-2 662.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-2 662.00 BRL (20)
Aylık büyüme:
21.52%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 028.00 BRL
Maksimum:
2 662.00 BRL (14.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.32% (2 662.00 BRL)
Varlığa göre:
16.04% (2 554.00 BRL)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WING26 206
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WING26 -2.3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WING26 -26K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +153.00 BRL
En kötü işlem: -265 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 455
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +2 786.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -2 662.00 BRL

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GenialInvestimentos-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2026.01.02 21:05
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 20:05
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 17:17
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 17:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 17:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.