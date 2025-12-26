- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1 712
Transacciones Rentables:
1 581 (92.34%)
Transacciones Irrentables:
131 (7.65%)
Mejor transacción:
153.00 BRL
Peor transacción:
-265.00 BRL
Beneficio Bruto:
9 995.00 BRL (122 850 885 pips)
Pérdidas Brutas:
-6 797.00 BRL (33 985 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
455 (2 786.00 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
2 786.00 BRL (455)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
8.06%
Carga máxima del depósito:
45.71%
Último trade:
19 horas
Trades a la semana:
116
Tiempo medio de espera:
6 minutos
Factor de Recuperación:
1.20
Transacciones Largas:
867 (50.64%)
Transacciones Cortas:
845 (49.36%)
Factor de Beneficio:
1.47
Beneficio Esperado:
1.87 BRL
Beneficio medio:
6.32 BRL
Pérdidas medias:
-51.89 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
20 (-2 662.00 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 662.00 BRL (20)
Crecimiento al mes:
21.52%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 028.00 BRL
Máxima:
2 662.00 BRL (14.05%)
Reducción relativa:
De balance:
16.32% (2 662.00 BRL)
De fondos:
16.04% (2 554.00 BRL)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|WING26
|206
|
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|WING26
|-2.3K
|
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|WING26
|-26K
|
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +153.00 BRL
Peor transacción: -265 BRL
Máximo de ganancias consecutivas: 455
Máximo de pérdidas consecutivas: 20
Beneficio máximo consecutivo: +2 786.00 BRL
Pérdidas máximas consecutivas: -2 662.00 BRL
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GenialInvestimentos-PRD" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
