Paulo Carvalho

Projeto 1502

Paulo Carvalho
0 comentarios
Fiabilidad
3 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 24%
GenialInvestimentos-PRD
1:1
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 712
Transacciones Rentables:
1 581 (92.34%)
Transacciones Irrentables:
131 (7.65%)
Mejor transacción:
153.00 BRL
Peor transacción:
-265.00 BRL
Beneficio Bruto:
9 995.00 BRL (122 850 885 pips)
Pérdidas Brutas:
-6 797.00 BRL (33 985 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
455 (2 786.00 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
2 786.00 BRL (455)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
8.06%
Carga máxima del depósito:
45.71%
Último trade:
19 horas
Trades a la semana:
116
Tiempo medio de espera:
6 minutos
Factor de Recuperación:
1.20
Transacciones Largas:
867 (50.64%)
Transacciones Cortas:
845 (49.36%)
Factor de Beneficio:
1.47
Beneficio Esperado:
1.87 BRL
Beneficio medio:
6.32 BRL
Pérdidas medias:
-51.89 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
20 (-2 662.00 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 662.00 BRL (20)
Crecimiento al mes:
21.52%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 028.00 BRL
Máxima:
2 662.00 BRL (14.05%)
Reducción relativa:
De balance:
16.32% (2 662.00 BRL)
De fondos:
16.04% (2 554.00 BRL)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
WING26 206
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
WING26 -2.3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
WING26 -26K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +153.00 BRL
Peor transacción: -265 BRL
Máximo de ganancias consecutivas: 455
Máximo de pérdidas consecutivas: 20
Beneficio máximo consecutivo: +2 786.00 BRL
Pérdidas máximas consecutivas: -2 662.00 BRL

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GenialInvestimentos-PRD" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.02 21:05
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 20:05
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 17:17
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 17:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 17:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes.

