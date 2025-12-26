SignauxSections
Paulo Carvalho

Projeto 1502

Paulo Carvalho
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 24%
GenialInvestimentos-PRD
1:1
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 712
Bénéfice trades:
1 581 (92.34%)
Perte trades:
131 (7.65%)
Meilleure transaction:
153.00 BRL
Pire transaction:
-265.00 BRL
Bénéfice brut:
9 995.00 BRL (122 850 885 pips)
Perte brute:
-6 797.00 BRL (33 985 pips)
Gains consécutifs maximales:
455 (2 786.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
2 786.00 BRL (455)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
8.06%
Charge de dépôt maximale:
45.71%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
116
Temps de détention moyen:
6 minutes
Facteur de récupération:
1.20
Longs trades:
867 (50.64%)
Courts trades:
845 (49.36%)
Facteur de profit:
1.47
Rendement attendu:
1.87 BRL
Bénéfice moyen:
6.32 BRL
Perte moyenne:
-51.89 BRL
Pertes consécutives maximales:
20 (-2 662.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-2 662.00 BRL (20)
Croissance mensuelle:
21.52%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 028.00 BRL
Maximal:
2 662.00 BRL (14.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.32% (2 662.00 BRL)
Par fonds propres:
16.04% (2 554.00 BRL)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WING26 206
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WING26 -2.3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WING26 -26K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +153.00 BRL
Pire transaction: -265 BRL
Gains consécutifs maximales: 455
Pertes consécutives maximales: 20
Bénéfice consécutif maximal: +2 786.00 BRL
Perte consécutive maximale: -2 662.00 BRL

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GenialInvestimentos-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2026.01.02 21:05
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 20:05
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 17:17
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 17:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 17:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
