Paulo Carvalho

Projeto 1502

Paulo Carvalho
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
3 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 24%
GenialInvestimentos-PRD
1:1
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 712
Gewinntrades:
1 581 (92.34%)
Verlusttrades:
131 (7.65%)
Bester Trade:
153.00 BRL
Schlechtester Trade:
-265.00 BRL
Bruttoprofit:
9 995.00 BRL (122 850 885 pips)
Bruttoverlust:
-6 797.00 BRL (33 985 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
455 (2 786.00 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 786.00 BRL (455)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
8.06%
Max deposit load:
45.71%
Letzter Trade:
23 Stunden
Trades pro Woche:
116
Durchschn. Haltezeit:
6 Minuten
Erholungsfaktor:
1.20
Long-Positionen:
867 (50.64%)
Short-Positionen:
845 (49.36%)
Profit-Faktor:
1.47
Mathematische Gewinnerwartung:
1.87 BRL
Durchschnittlicher Profit:
6.32 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-51.89 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
20 (-2 662.00 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 662.00 BRL (20)
Wachstum pro Monat :
21.52%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 028.00 BRL
Maximaler:
2 662.00 BRL (14.05%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.32% (2 662.00 BRL)
Kapital:
16.04% (2 554.00 BRL)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
WING26 206
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
WING26 -2.3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
WING26 -26K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +153.00 BRL
Schlechtester Trade: -265 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 455
Max. aufeinandergehende Verluste: 20
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 786.00 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 662.00 BRL

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GenialInvestimentos-PRD" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.02 21:05
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 20:05
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 17:17
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 17:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 17:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.