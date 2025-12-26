- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 712
Gewinntrades:
1 581 (92.34%)
Verlusttrades:
131 (7.65%)
Bester Trade:
153.00 BRL
Schlechtester Trade:
-265.00 BRL
Bruttoprofit:
9 995.00 BRL (122 850 885 pips)
Bruttoverlust:
-6 797.00 BRL (33 985 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
455 (2 786.00 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 786.00 BRL (455)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
8.06%
Max deposit load:
45.71%
Letzter Trade:
23 Stunden
Trades pro Woche:
116
Durchschn. Haltezeit:
6 Minuten
Erholungsfaktor:
1.20
Long-Positionen:
867 (50.64%)
Short-Positionen:
845 (49.36%)
Profit-Faktor:
1.47
Mathematische Gewinnerwartung:
1.87 BRL
Durchschnittlicher Profit:
6.32 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-51.89 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
20 (-2 662.00 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 662.00 BRL (20)
Wachstum pro Monat :
21.52%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 028.00 BRL
Maximaler:
2 662.00 BRL (14.05%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.32% (2 662.00 BRL)
Kapital:
16.04% (2 554.00 BRL)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|WING26
|206
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|WING26
|-2.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|WING26
|-26K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +153.00 BRL
Schlechtester Trade: -265 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 455
Max. aufeinandergehende Verluste: 20
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 786.00 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 662.00 BRL
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GenialInvestimentos-PRD" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen
