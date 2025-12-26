シグナルセクション
Paulo Carvalho

Projeto 1502

Paulo Carvalho
レビュー0件
信頼性
3週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 24%
GenialInvestimentos-PRD
1:1
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 712
利益トレード:
1 581 (92.34%)
損失トレード:
131 (7.65%)
ベストトレード:
153.00 BRL
最悪のトレード:
-265.00 BRL
総利益:
9 995.00 BRL (122 850 885 pips)
総損失:
-6 797.00 BRL (33 985 pips)
最大連続の勝ち:
455 (2 786.00 BRL)
最大連続利益:
2 786.00 BRL (455)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
8.06%
最大入金額:
45.71%
最近のトレード:
22 時間前
1週間当たりの取引:
116
平均保有時間:
6 分
リカバリーファクター:
1.20
長いトレード:
867 (50.64%)
短いトレード:
845 (49.36%)
プロフィットファクター:
1.47
期待されたペイオフ:
1.87 BRL
平均利益:
6.32 BRL
平均損失:
-51.89 BRL
最大連続の負け:
20 (-2 662.00 BRL)
最大連続損失:
-2 662.00 BRL (20)
月間成長:
21.52%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 028.00 BRL
最大の:
2 662.00 BRL (14.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.32% (2 662.00 BRL)
エクイティによる:
16.04% (2 554.00 BRL)

配布

シンボル ディール Sell Buy
WING26 206
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
WING26 -2.3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
WING26 -26K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GenialInvestimentos-PRD"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.02 21:05
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 20:05
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 17:17
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 17:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 17:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
