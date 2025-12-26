- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 712
利益トレード:
1 581 (92.34%)
損失トレード:
131 (7.65%)
ベストトレード:
153.00 BRL
最悪のトレード:
-265.00 BRL
総利益:
9 995.00 BRL (122 850 885 pips)
総損失:
-6 797.00 BRL (33 985 pips)
最大連続の勝ち:
455 (2 786.00 BRL)
最大連続利益:
2 786.00 BRL (455)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
8.06%
最大入金額:
45.71%
最近のトレード:
22 時間前
1週間当たりの取引:
116
平均保有時間:
6 分
リカバリーファクター:
1.20
長いトレード:
867 (50.64%)
短いトレード:
845 (49.36%)
プロフィットファクター:
1.47
期待されたペイオフ:
1.87 BRL
平均利益:
6.32 BRL
平均損失:
-51.89 BRL
最大連続の負け:
20 (-2 662.00 BRL)
最大連続損失:
-2 662.00 BRL (20)
月間成長:
21.52%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 028.00 BRL
最大の:
2 662.00 BRL (14.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.32% (2 662.00 BRL)
エクイティによる:
16.04% (2 554.00 BRL)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|WING26
|206
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|WING26
|-2.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|WING26
|-26K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +153.00 BRL
最悪のトレード: -265 BRL
最大連続の勝ち: 455
最大連続の負け: 20
最大連続利益: +2 786.00 BRL
最大連続損失: -2 662.00 BRL
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GenialInvestimentos-PRD"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
