Paulo Carvalho

Projeto 1502

Paulo Carvalho
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 24%
GenialInvestimentos-PRD
1:1
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 712
Прибыльных трейдов:
1 581 (92.34%)
Убыточных трейдов:
131 (7.65%)
Лучший трейд:
153.00 BRL
Худший трейд:
-265.00 BRL
Общая прибыль:
9 995.00 BRL (122 850 885 pips)
Общий убыток:
-6 797.00 BRL (33 985 pips)
Макс. серия выигрышей:
455 (2 786.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
2 786.00 BRL (455)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
8.06%
Макс. загрузка депозита:
45.71%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
116
Ср. время удержания:
6 минут
Фактор восстановления:
1.20
Длинных трейдов:
867 (50.64%)
Коротких трейдов:
845 (49.36%)
Профит фактор:
1.47
Мат. ожидание:
1.87 BRL
Средняя прибыль:
6.32 BRL
Средний убыток:
-51.89 BRL
Макс. серия проигрышей:
20 (-2 662.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-2 662.00 BRL (20)
Прирост в месяц:
21.52%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 028.00 BRL
Максимальная:
2 662.00 BRL (14.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.32% (2 662.00 BRL)
По эквити:
16.04% (2 554.00 BRL)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
WING26 206
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
WING26 -2.3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
WING26 -26K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +153.00 BRL
Худший трейд: -265 BRL
Макс. серия выигрышей: 455
Макс. серия проигрышей: 20
Макс. прибыль в серии: +2 786.00 BRL
Макс. убыток в серии: -2 662.00 BRL

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GenialInvestimentos-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.02 21:05
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 20:05
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 17:17
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 17:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 17:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
