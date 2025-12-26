- Прирост
Всего трейдов:
1 712
Прибыльных трейдов:
1 581 (92.34%)
Убыточных трейдов:
131 (7.65%)
Лучший трейд:
153.00 BRL
Худший трейд:
-265.00 BRL
Общая прибыль:
9 995.00 BRL (122 850 885 pips)
Общий убыток:
-6 797.00 BRL (33 985 pips)
Макс. серия выигрышей:
455 (2 786.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
2 786.00 BRL (455)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
8.06%
Макс. загрузка депозита:
45.71%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
116
Ср. время удержания:
6 минут
Фактор восстановления:
1.20
Длинных трейдов:
867 (50.64%)
Коротких трейдов:
845 (49.36%)
Профит фактор:
1.47
Мат. ожидание:
1.87 BRL
Средняя прибыль:
6.32 BRL
Средний убыток:
-51.89 BRL
Макс. серия проигрышей:
20 (-2 662.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-2 662.00 BRL (20)
Прирост в месяц:
21.52%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 028.00 BRL
Максимальная:
2 662.00 BRL (14.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.32% (2 662.00 BRL)
По эквити:
16.04% (2 554.00 BRL)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|WING26
|206
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|WING26
|-2.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|WING26
|-26K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GenialInvestimentos-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
