- 자본
- 축소
트레이드:
2 239
이익 거래:
2 080 (92.89%)
손실 거래:
159 (7.10%)
최고의 거래:
177.00 BRL
최악의 거래:
-265.00 BRL
총 수익:
13 248.00 BRL (162 320 675 pips)
총 손실:
-8 127.00 BRL (40 635 pips)
연속 최대 이익:
455 (2 786.00 BRL)
연속 최대 이익:
2 786.00 BRL (455)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
8.06%
최대 입금량:
45.71%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
122
평균 유지 시간:
6 분
회복 요인:
1.92
롱(주식매수):
1 128 (50.38%)
숏(주식차입매도):
1 111 (49.62%)
수익 요인:
1.63
기대수익:
2.29 BRL
평균 이익:
6.37 BRL
평균 손실:
-51.11 BRL
연속 최대 손실:
20 (-2 662.00 BRL)
연속 최대 손실:
-2 662.00 BRL (20)
월별 성장률:
37.60%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 028.00 BRL
최대한의:
2 662.00 BRL (14.05%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.32% (2 662.00 BRL)
자본금별:
16.04% (2 554.00 BRL)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|WING26
|253
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|WING26
|-2.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|WING26
|-30K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +177.00 BRL
최악의 거래: -265 BRL
연속 최대 이익: 455
연속 최대 손실: 20
연속 최대 이익: +2 786.00 BRL
연속 최대 손실: -2 662.00 BRL
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "GenialInvestimentos-PRD"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
