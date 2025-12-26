SegnaliSezioni
Paulo Carvalho

Projeto 1502

Paulo Carvalho
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 24%
GenialInvestimentos-PRD
1:1
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 712
Profit Trade:
1 581 (92.34%)
Loss Trade:
131 (7.65%)
Best Trade:
153.00 BRL
Worst Trade:
-265.00 BRL
Profitto lordo:
9 995.00 BRL (122 850 885 pips)
Perdita lorda:
-6 797.00 BRL (33 985 pips)
Vincite massime consecutive:
455 (2 786.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
2 786.00 BRL (455)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
8.06%
Massimo carico di deposito:
45.71%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
116
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
1.20
Long Trade:
867 (50.64%)
Short Trade:
845 (49.36%)
Fattore di profitto:
1.47
Profitto previsto:
1.87 BRL
Profitto medio:
6.32 BRL
Perdita media:
-51.89 BRL
Massime perdite consecutive:
20 (-2 662.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-2 662.00 BRL (20)
Crescita mensile:
21.52%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 028.00 BRL
Massimale:
2 662.00 BRL (14.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.32% (2 662.00 BRL)
Per equità:
16.04% (2 554.00 BRL)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WING26 206
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WING26 -2.3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WING26 -26K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +153.00 BRL
Worst Trade: -265 BRL
Vincite massime consecutive: 455
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +2 786.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -2 662.00 BRL

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GenialInvestimentos-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.02 21:05
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 20:05
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 17:17
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 17:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 17:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
