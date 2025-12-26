- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 712
盈利交易:
1 581 (92.34%)
亏损交易:
131 (7.65%)
最好交易:
153.00 BRL
最差交易:
-265.00 BRL
毛利:
9 995.00 BRL (122 850 885 pips)
毛利亏损:
-6 797.00 BRL (33 985 pips)
最大连续赢利:
455 (2 786.00 BRL)
最大连续盈利:
2 786.00 BRL (455)
夏普比率:
0.08
交易活动:
8.06%
最大入金加载:
45.71%
最近交易:
21 几小时前
每周交易:
116
平均持有时间:
6 分钟
采收率:
1.20
长期交易:
867 (50.64%)
短期交易:
845 (49.36%)
利润因子:
1.47
预期回报:
1.87 BRL
平均利润:
6.32 BRL
平均损失:
-51.89 BRL
最大连续失误:
20 (-2 662.00 BRL)
最大连续亏损:
-2 662.00 BRL (20)
每月增长:
21.52%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1 028.00 BRL
最大值:
2 662.00 BRL (14.05%)
相对跌幅:
结余:
16.32% (2 662.00 BRL)
净值:
16.04% (2 554.00 BRL)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|WING26
|206
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|WING26
|-2.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|WING26
|-26K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +153.00 BRL
最差交易: -265 BRL
最大连续赢利: 455
最大连续失误: 20
最大连续盈利: +2 786.00 BRL
最大连续亏损: -2 662.00 BRL
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GenialInvestimentos-PRD 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
