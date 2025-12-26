SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Projeto 1502
Paulo Carvalho

Projeto 1502

Paulo Carvalho
0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 24%
GenialInvestimentos-PRD
1:1
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 712
Negociações com lucro:
1 581 (92.34%)
Negociações com perda:
131 (7.65%)
Melhor negociação:
153.00 BRL
Pior negociação:
-265.00 BRL
Lucro bruto:
9 995.00 BRL (122 850 885 pips)
Perda bruta:
-6 797.00 BRL (33 985 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
455 (2 786.00 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
2 786.00 BRL (455)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
8.06%
Depósito máximo carregado:
45.71%
Último negócio:
22 horas atrás
Negociações por semana:
116
Tempo médio de espera:
6 minutos
Fator de recuperação:
1.20
Negociações longas:
867 (50.64%)
Negociações curtas:
845 (49.36%)
Fator de lucro:
1.47
Valor esperado:
1.87 BRL
Lucro médio:
6.32 BRL
Perda média:
-51.89 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
20 (-2 662.00 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-2 662.00 BRL (20)
Crescimento mensal:
21.52%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 028.00 BRL
Máximo:
2 662.00 BRL (14.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.32% (2 662.00 BRL)
Pelo Capital Líquido:
16.04% (2 554.00 BRL)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
WING26 206
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
WING26 -2.3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
WING26 -26K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +153.00 BRL
Pior negociação: -265 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 455
Máximo de perdas consecutivas: 20
Máximo lucro consecutivo: +2 786.00 BRL
Máxima perda consecutiva: -2 662.00 BRL

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GenialInvestimentos-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.02 21:05
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 20:05
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 17:17
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 17:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 17:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Projeto 1502
30 USD por mês
24%
0
0
USD
16K
BRL
3
100%
1 712
92%
8%
1.47
1.87
BRL
16%
1:1
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.