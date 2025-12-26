- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 712
Negociações com lucro:
1 581 (92.34%)
Negociações com perda:
131 (7.65%)
Melhor negociação:
153.00 BRL
Pior negociação:
-265.00 BRL
Lucro bruto:
9 995.00 BRL (122 850 885 pips)
Perda bruta:
-6 797.00 BRL (33 985 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
455 (2 786.00 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
2 786.00 BRL (455)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
8.06%
Depósito máximo carregado:
45.71%
Último negócio:
22 horas atrás
Negociações por semana:
116
Tempo médio de espera:
6 minutos
Fator de recuperação:
1.20
Negociações longas:
867 (50.64%)
Negociações curtas:
845 (49.36%)
Fator de lucro:
1.47
Valor esperado:
1.87 BRL
Lucro médio:
6.32 BRL
Perda média:
-51.89 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
20 (-2 662.00 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-2 662.00 BRL (20)
Crescimento mensal:
21.52%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 028.00 BRL
Máximo:
2 662.00 BRL (14.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.32% (2 662.00 BRL)
Pelo Capital Líquido:
16.04% (2 554.00 BRL)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|WING26
|206
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|WING26
|-2.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|WING26
|-26K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GenialInvestimentos-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
