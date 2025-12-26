СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / GOD TRADER
Ritik Tamar

GOD TRADER

Ritik Tamar
0 отзывов
Надежность
35 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 34%
Exness-MT5Real24
1:500
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
174
Прибыльных трейдов:
90 (51.72%)
Убыточных трейдов:
84 (48.28%)
Лучший трейд:
14.06 USD
Худший трейд:
-11.93 USD
Общая прибыль:
492.62 USD (492 599 pips)
Общий убыток:
-348.83 USD (348 412 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (76.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
76.59 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
41 минуту
Фактор восстановления:
2.78
Длинных трейдов:
93 (53.45%)
Коротких трейдов:
81 (46.55%)
Профит фактор:
1.41
Мат. ожидание:
0.83 USD
Средняя прибыль:
5.47 USD
Средний убыток:
-4.15 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-27.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-29.23 USD (3)
Прирост в месяц:
-1.41%
Годовой прогноз:
-17.11%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
51.70 USD (33.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.34% (51.70 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 172
AUDJPYm 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 144
AUDJPYm 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 144K
AUDJPYm -65
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +14.06 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +76.59 USD
Макс. убыток в серии: -27.38 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real24" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Title: GOLD SNIPER: 1 Trade Daily

Turn Small Capital into Big Profits.

I am a full-time professional trader specializing ONLY in GOLD (XAUUSD). I use my own unique strategy to capture high-probability moves.

My Strict Trading Rules:

  • One Trade Per Day: I take only 1 high-quality trade daily. Win or Loss, I close my charts. No Overtrading.

  • Discipline: I do not gamble. I wait for the perfect setup.

My Performance:

  • I successfully grew this account from a tiny $10 to $175+.

  • My focus is on Aggressive Growth with strict discipline.

Trading Conditions:

  • Leverage: I use 1:500. (Your broker must allow high leverage).

  • Symbol: Only XAUUSD (Gold).

Subscription Advice:

  • Start with any capital you are comfortable with.

Join now for disciplined, high-growth trading!

Нет отзывов
2025.12.29 06:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 06:17
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.26 11:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
