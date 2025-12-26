SignauxSections
Ritik Tamar

GOD TRADER

Ritik Tamar
0 avis
Fiabilité
35 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 34%
Exness-MT5Real24
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
174
Bénéfice trades:
90 (51.72%)
Perte trades:
84 (48.28%)
Meilleure transaction:
14.06 USD
Pire transaction:
-11.93 USD
Bénéfice brut:
492.62 USD (492 599 pips)
Perte brute:
-348.83 USD (348 412 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (76.59 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
76.59 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
24 il y a des heures
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
41 minutes
Facteur de récupération:
2.78
Longs trades:
93 (53.45%)
Courts trades:
81 (46.55%)
Facteur de profit:
1.41
Rendement attendu:
0.83 USD
Bénéfice moyen:
5.47 USD
Perte moyenne:
-4.15 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-27.38 USD)
Perte consécutive maximale:
-29.23 USD (3)
Croissance mensuelle:
-1.41%
Prévision annuelle:
-17.11%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
51.70 USD (33.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
33.34% (51.70 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 172
AUDJPYm 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 144
AUDJPYm 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 144K
AUDJPYm -65
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +14.06 USD
Pire transaction: -12 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +76.59 USD
Perte consécutive maximale: -27.38 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real24" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Title: GOLD SNIPER: 1 Trade Daily

Turn Small Capital into Big Profits.

I am a full-time professional trader specializing ONLY in GOLD (XAUUSD). I use my own unique strategy to capture high-probability moves.

My Strict Trading Rules:

  • One Trade Per Day: I take only 1 high-quality trade daily. Win or Loss, I close my charts. No Overtrading.

  • Discipline: I do not gamble. I wait for the perfect setup.

My Performance:

  • I successfully grew this account from a tiny $10 to $175+.

  • My focus is on Aggressive Growth with strict discipline.

Trading Conditions:

  • Leverage: I use 1:500. (Your broker must allow high leverage).

  • Symbol: Only XAUUSD (Gold).

Subscription Advice:

  • Start with any capital you are comfortable with.

Join now for disciplined, high-growth trading!

Aucun avis
2025.12.29 06:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 06:17
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.26 11:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
