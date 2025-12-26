- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|172
|AUDJPYm
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSDm
|144
|AUDJPYm
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSDm
|144K
|AUDJPYm
|-65
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real24" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Title: GOLD SNIPER: 1 Trade Daily
Turn Small Capital into Big Profits.
I am a full-time professional trader specializing ONLY in GOLD (XAUUSD). I use my own unique strategy to capture high-probability moves.
My Strict Trading Rules:
-
One Trade Per Day: I take only 1 high-quality trade daily. Win or Loss, I close my charts. No Overtrading.
-
Discipline: I do not gamble. I wait for the perfect setup.
My Performance:
-
I successfully grew this account from a tiny $10 to $175+.
-
My focus is on Aggressive Growth with strict discipline.
Trading Conditions:
-
Leverage: I use 1:500. (Your broker must allow high leverage).
-
Symbol: Only XAUUSD (Gold).
Subscription Advice:
-
Start with any capital you are comfortable with.
Join now for disciplined, high-growth trading!