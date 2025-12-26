- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|172
|AUDJPYm
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|144
|AUDJPYm
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|144K
|AUDJPYm
|-65
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Title: GOLD SNIPER: 1 Trade Daily
Turn Small Capital into Big Profits.
I am a full-time professional trader specializing ONLY in GOLD (XAUUSD). I use my own unique strategy to capture high-probability moves.
My Strict Trading Rules:
-
One Trade Per Day: I take only 1 high-quality trade daily. Win or Loss, I close my charts. No Overtrading.
-
Discipline: I do not gamble. I wait for the perfect setup.
My Performance:
-
I successfully grew this account from a tiny $10 to $175+.
-
My focus is on Aggressive Growth with strict discipline.
Trading Conditions:
-
Leverage: I use 1:500. (Your broker must allow high leverage).
-
Symbol: Only XAUUSD (Gold).
Subscription Advice:
-
Start with any capital you are comfortable with.
Join now for disciplined, high-growth trading!