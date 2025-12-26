SegnaliSezioni
Ritik Tamar

GOD TRADER

Ritik Tamar
0 recensioni
Affidabilità
35 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 34%
Exness-MT5Real24
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
174
Profit Trade:
90 (51.72%)
Loss Trade:
84 (48.28%)
Best Trade:
14.06 USD
Worst Trade:
-11.93 USD
Profitto lordo:
492.62 USD (492 599 pips)
Perdita lorda:
-348.83 USD (348 412 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (76.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
76.59 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
41 minuti
Fattore di recupero:
2.78
Long Trade:
93 (53.45%)
Short Trade:
81 (46.55%)
Fattore di profitto:
1.41
Profitto previsto:
0.83 USD
Profitto medio:
5.47 USD
Perdita media:
-4.15 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-27.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-29.23 USD (3)
Crescita mensile:
-1.41%
Previsione annuale:
-17.11%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
51.70 USD (33.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.34% (51.70 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 172
AUDJPYm 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 144
AUDJPYm 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 144K
AUDJPYm -65
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14.06 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +76.59 USD
Massima perdita consecutiva: -27.38 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Title: GOLD SNIPER: 1 Trade Daily

Turn Small Capital into Big Profits.

I am a full-time professional trader specializing ONLY in GOLD (XAUUSD). I use my own unique strategy to capture high-probability moves.

My Strict Trading Rules:

  • One Trade Per Day: I take only 1 high-quality trade daily. Win or Loss, I close my charts. No Overtrading.

  • Discipline: I do not gamble. I wait for the perfect setup.

My Performance:

  • I successfully grew this account from a tiny $10 to $175+.

  • My focus is on Aggressive Growth with strict discipline.

Trading Conditions:

  • Leverage: I use 1:500. (Your broker must allow high leverage).

  • Symbol: Only XAUUSD (Gold).

Subscription Advice:

  • Start with any capital you are comfortable with.

Join now for disciplined, high-growth trading!

2025.12.29 06:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 06:17
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.26 11:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
