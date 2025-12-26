- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
7 (87.50%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (12.50%)
En iyi işlem:
57.20 USD
En kötü işlem:
-18.68 USD
Brüt kâr:
184.48 USD (4 580 pips)
Brüt zarar:
-18.68 USD (209 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (90.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
93.94 USD (3)
Sharpe oranı:
0.96
Alım-satım etkinliği:
52.89%
Maks. mevduat yükü:
1.13%
En son işlem:
16 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
8.88
Alış işlemleri:
2 (25.00%)
Satış işlemleri:
6 (75.00%)
Kâr faktörü:
9.88
Beklenen getiri:
20.73 USD
Ortalama kâr:
26.35 USD
Ortalama zarar:
-18.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-18.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18.68 USD (1)
Aylık büyüme:
1.67%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
18.68 USD (0.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.19% (18.68 USD)
Varlığa göre:
0.86% (86.32 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|7
|XAUUSD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|134
|XAUUSD
|32
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|1.2K
|XAUUSD
|3.2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +57.20 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +90.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.68 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 16
|3.33 × 12
FBS-Real-3
|4.20 × 20
RoboForex-ProCent-4
|4.60 × 147
TitanFX-02
|5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
VantageInternational-Live 12
|8.00 × 2
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
Exness-Real16
|10.20 × 5
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
|25.00 × 76
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
2
100%
8
87%
53%
9.87
20.73
USD
USD
1%
1:500