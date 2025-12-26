- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
8
盈利交易:
7 (87.50%)
亏损交易:
1 (12.50%)
最好交易:
57.20 USD
最差交易:
-18.68 USD
毛利:
184.48 USD (4 580 pips)
毛利亏损:
-18.68 USD (209 pips)
最大连续赢利:
4 (90.54 USD)
最大连续盈利:
93.94 USD (3)
夏普比率:
0.96
交易活动:
52.89%
最大入金加载:
1.13%
最近交易:
23 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
17 小时
采收率:
8.88
长期交易:
2 (25.00%)
短期交易:
6 (75.00%)
利润因子:
9.88
预期回报:
20.73 USD
平均利润:
26.35 USD
平均损失:
-18.68 USD
最大连续失误:
1 (-18.68 USD)
最大连续亏损:
-18.68 USD (1)
每月增长:
1.67%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
18.68 USD (0.19%)
相对跌幅:
结余:
0.19% (18.68 USD)
净值:
0.86% (86.32 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|7
|XAUUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|134
|XAUUSD
|32
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|1.2K
|XAUUSD
|3.2K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +57.20 USD
最差交易: -19 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +90.54 USD
最大连续亏损: -18.68 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|3.33 × 12
|
FBS-Real-3
|4.20 × 20
|
RoboForex-ProCent-4
|4.60 × 147
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
VantageInternational-Live 12
|8.00 × 2
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
Exness-Real16
|10.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|25.00 × 76
High risk wa +62 857-3743-3636
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
2%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
2
100%
8
87%
53%
9.87
20.73
USD
USD
1%
1:500