Trade:
8
Profit Trade:
7 (87.50%)
Loss Trade:
1 (12.50%)
Best Trade:
57.20 USD
Worst Trade:
-18.68 USD
Profitto lordo:
184.48 USD (4 580 pips)
Perdita lorda:
-18.68 USD (209 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (90.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
93.94 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.96
Attività di trading:
52.89%
Massimo carico di deposito:
1.13%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
8.88
Long Trade:
2 (25.00%)
Short Trade:
6 (75.00%)
Fattore di profitto:
9.88
Profitto previsto:
20.73 USD
Profitto medio:
26.35 USD
Perdita media:
-18.68 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-18.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.68 USD (1)
Crescita mensile:
1.67%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
18.68 USD (0.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.19% (18.68 USD)
Per equità:
0.86% (86.32 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|7
|XAUUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|134
|XAUUSD
|32
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|1.2K
|XAUUSD
|3.2K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +57.20 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +90.54 USD
Massima perdita consecutiva: -18.68 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|3.33 × 12
|
FBS-Real-3
|4.20 × 20
|
RoboForex-ProCent-4
|4.60 × 147
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
VantageInternational-Live 12
|8.00 × 2
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
Exness-Real16
|10.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|25.00 × 76
