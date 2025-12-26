СигналыРазделы
NUR ROFIK

EA RN new shadow highrisk

NUR ROFIK
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 2%
Headway-Real
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
7 (87.50%)
Убыточных трейдов:
1 (12.50%)
Лучший трейд:
57.20 USD
Худший трейд:
-18.68 USD
Общая прибыль:
184.48 USD (4 580 pips)
Общий убыток:
-18.68 USD (209 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (90.54 USD)
Макс. прибыль в серии:
93.94 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.96
Торговая активность:
52.89%
Макс. загрузка депозита:
1.13%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
8.88
Длинных трейдов:
2 (25.00%)
Коротких трейдов:
6 (75.00%)
Профит фактор:
9.88
Мат. ожидание:
20.73 USD
Средняя прибыль:
26.35 USD
Средний убыток:
-18.68 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-18.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-18.68 USD (1)
Прирост в месяц:
1.67%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
18.68 USD (0.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.19% (18.68 USD)
По эквити:
0.86% (86.32 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 7
XAUUSD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 134
XAUUSD 32
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 1.2K
XAUUSD 3.2K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +57.20 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +90.54 USD
Макс. убыток в серии: -18.68 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
VantageInternational-Live 16
3.33 × 12
FBS-Real-3
4.20 × 20
RoboForex-ProCent-4
4.60 × 147
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
VantageInternational-Live 12
8.00 × 2
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
Exness-Real16
10.20 × 5
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
25.00 × 76
High risk wa +62 857-3743-3636
Нет отзывов
2026.01.02 15:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 14:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 08:08
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.26 08:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 08:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
